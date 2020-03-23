Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700'ü aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 14 bin 700'ü aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 14 bin 700'ü aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 14 bin 704 olarak güncelledi.
Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ülke 5 bin 476 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 270 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 1772 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1685 kişi yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA