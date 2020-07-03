- Dünyada yaşanan havai fişek kazalarında kaydedilen ölüm sayıları yüksek
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- Dünyada yaşanan havai fişek kazalarında kaydedilen ölüm sayıları yüksek

- Dünyada yaşanan havai fişek kazalarında kaydedilen ölüm sayıları yüksek Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, dünya genelinde yaşanan havai fişek fabrikalarındaki patlamalarda yaşanan can kayıplarını akıllara getirdi.

03.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:34

- Dünyada yaşanan havai fişek kazalarında kaydedilen ölüm sayıları yüksek

MANCHESTER - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, dünya genelinde yaşanan havai fişek fabrikalarındaki patlamalarda yaşanan can kayıplarını akıllara getirdi. Dünya genelinde şiddetli patlamalar meydana gelirken, patlamalarda can kayıplarının fazla olması dikkat çekti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama da 4 kişi hayatını kaybetti. Sakarya'da yaşanan patlama akıllara dünya genelinde meydana gelen patlamaları getirdi. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan patlamalarda can kayıplarının yüksek olması dikkat çekti. Son 10 yıl içinde dünya genelinde havai fişek fabrikalarında meydana gelen kazalarda yaşanan ölüm sayılarının en yüksek olduğu ülke Endonezya. Endonezya'nın Tangerang kentinde 2017 yılında yaşanan patlamada 49 kişi hayatını kaydederken, 46 kişi de yaralanmıştı.

En az 5 saat söndürülmeye çalışıldı

Hindistan'ın Sivasaki kentinde 2012 yılında yaşanan kazada da ise havai fişek fabrikasında bulunan 40 kişinin hayatını kaybetmişti. Şiddetli patlamada 70'den fazla kişi de yaralanmıştı. İşçilerin havai fişek üretmek için belli kimyasalları karıştırmalarıyla yaşanan patlamada yangının söndürülmesi ise 5 saatten fazla sürdüğü belirtilmişti.

Hollanda'daki patlamada 950 kişi yaralandı

Brezilya'da bulunan havai fişek üretim fabrikasında 1999 yılında meydana gelen patlamada ise 39 kişi hayatını kaybetmişti. Hollanda'nın Enschende kentinde 2000 yılında bir fabrikada patlama meydana gelmişti. 23 kişinin hayatını kaybettiği olayda 950 kişi de yaralanmıştı.

Filipinler'de 2 yıl arayla patlamalar

Filipinler'de havai fişek fabrikalarında 2 yıl arayla patlamalar yaşanmıştı. 2007 yılında yaşanan patlamada 7 kişi yaralanırken 2009 yılında meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 70'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Son 5 yılın en şiddetli patlaması Meksika'da

Son 5 yılın en şiddetli patlaması ise 2018 yılında Meksika meydana gelmişti. Havai fişek atölyelerinde meydana gelen patlamada bir çocuk da dahil olmak üzere 24 kişi ölmüş ve en az 49 kişi de yaralanmıştı. Meksika hükümeti yaptığı ilk açıklamada, Tultepec kasabasından 8 kişinin öldüğünü açıklamasının ardından can kaybını daha sonra 24 olarak açıklamıştı.

- Dünyada yaşanan havai fişek kazalarında kaydedilen ölüm sayıları yüksek

Kaynak: İHA

Manşet

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