Dünyada virüs kaynaklı can kaybı 20 bini aştı
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 20 bini aştı.
25.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:35
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 20 bini aştı.
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Kaynak: Dunya.com