Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Medya Kullanım Yaşı Nedir?

Siberzorbalik.org Kurucusu Nurhan Demirel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de sosyal medya kullanım yaşı hakkında tespitlerde bulunan Demirel, "Dünyada sosyal ağları kullanma yaşı aslında 13'tür. Ancak çocuklar yaşlarını 13'ten büyük göstererek bu platformlara üye oluyorlar. Burada iş ebeveynlere düşüyor. Önlem olarak ailelerin çocuklarına sınırlamalar getirmeleri gerekiyor" dedi.