Dünyada üretilen gıdaların yüzde 14'ü tüketiciye ulaşmadan israf oluyor

14.10.2019 20:27

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyada üretilen yiyeceklerin yaklaşık yüzde 14'ünün daha tüketiciye ulaşmadan çöpe gittiğini açıkladı.



Ajans tarafından yayınlanan raporda çevreyi korumak için gıda israfının da önüne geçilmesi gerektiği vurgulanırken 2030 Sürdürülebilir Kalkınma ajandasına da eklenen bu konuda daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle