DÜNYADA TEK OLAN İSTANBUL HAVALİMANI ADLİYESİNİN İŞLEYİŞİNİ DHA EKİBİ GÖRÜNTÜLEDİ

ADALET Bakanlığı tarafından yurtdışına çıkış ve Türkiye'ye girişlerde karşılaşılan arama, yakalama, adli para cezası gibi yargı süreçlerinin hızlı ve etkili gerçekleşmesi için İstanbul Havalimanı'na kurulan adliyede bir yılda 8 bin adli işlem yapıldı.

ADALET Bakanlığı tarafından yurtdışına çıkış ve Türkiye'ye girişlerde karşılaşılan arama, yakalama, adli para cezası gibi yargı süreçlerinin hızlı ve etkili gerçekleşmesi için İstanbul Havalimanı'na kurulan adliyede bir yılda 8 bin adli işlem yapıldı. Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binası olarak faaliyet yürüten adliyede, 7/24 saat 3 savcı, 4 hakim, 6 adliye personeli görev yapıyor. Dünyada ilk olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı'nda kurulan adliyenin işleyişini Demirören Haber Ajansı ekibi yerinde görüntüledi. Adliye binası sayesinde havalimanından ayrılmadan, uçağını bile kaçırmadan adli işlemlerini yaptıran kişiler ve avukatları, memnuniyetlerini dile getirdi.

BİR YILDA 8 BİN ADLİ İŞLEM

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, 11 Şubat 2020 tarihinde faaliyete geçen adliyenin, yaklaşık 5 bin yakalama ve mahkemeye sevk, 3 bin de soruşturma işlemi olmak üzere 8 bin adli işlemin gerçekleştiğini söyledi. Genelde ifade alınması için hakkında yakalama kararı olan kişilerin UYAP ve SEGBİS sistemi kullanılarak bu adliyede işlemlerinin hızla yapıldığını söyleyen Başsavcı Haydar Memiş "Birçok örnekte görüyoruz, çok insanın planladığı uçuşları sonrası, bir anda karşısına çıkan yakalama kararı programlarını altüst ediyor. Biz hızlı bir şekilde yakalamanın çıktığı birimle irtibata geçerek, UYAP üzerinden SEGBİS'i kullanarak işlemi yapıyoruz. Vakitten büyük kazanç sağlanıyor, insanlar yetişmesi gereken uçuşlarına yetişiyorlar. Çok büyük memnuniyet belirten geri dönüş alıyoruz" diye konuştu.

"HAVALİMANI ADLİYESİNDE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR YAPILIYOR"

Adliyede çoğunlukla uyuşturucu ve kaçak eşya suçlarıyla ilgili soruşturma da yapıldığını belirten Başsavcı Haydar Memiş, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda büyük bir aşamaya gelindi. Büyük miktarlarda uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandı. Bu mücadelede de etkin bir şekilde adliyemiz hizmet veriyor" dedi.

"YAKINDA ADLİ TIP DA OLACAK"Havalimanı adliyesinde önümüzdeki günlerde adli tıp hekiminin de görev yapacağını söyleyen Başsavcı Memiş "Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu'nun desteğiyle, bir adli tıp hekimi adliyemizde 24 saat görev yapacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra adliyemizde adli tıp raporları tanzim edilecek ve yine süreden kazanacağız" diye konuştu.

İŞ ADAMI ÇİÇEK: BU ADLİYE OLMASAYDI TİCARİ HAYATIM SARSILACAKTIHavalimanı adliyesinde işlemlerini yaptıran kişiler verilen yargı hizmetinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yurt dışına altın ihracatı yapan iş adamı Mehmet Sait Çiçek, 23 Şubat'ta İstanbul Havalimanında uçağa binmek için pasaport kontrol işlemlerini yaptırırken hakkında arama kararı olduğunu öğrendiğini söyledi. Çiçek, "Bir polis memuru yanıma geldi ve hakkımda arama kararı olduğunu bildirdi. Beni önce havalimanındaki polis merkezine, oradan da Savcı Bey'in yanına getirdiler. Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne götüreceklerini ve uçağa yetişemeyeceğimi düşündüm. Buraya getirildiğimde çok şaşırdım. Savcı Bey 'Sizi uçağa yetiştireceğiz' dedi ve öyle de oldu. Yarım saat içinde işlemlerim tamamlandı ve polis merkezine de talimat verilerek uçağıma yetiştirdiler. Adliye burada olmamış olsaydı 25 bin dolar maddi kaybım olacaktı. İhraç edeceğim malım geri gelecekti ve ticari hayatım ciddi anlamda sarsılacaktı. Bu yargı hizmeti için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Afganistan ve Türkiye vatandaşı olan Ferhat Selam ise, bugün Türkiye'ye uçuşu olduğunu, uçaktan indikten sonra bir sorun olduğunu öğrendiğini, havalimanı adliyesine getirildiğini ve burada işlemini yaptırdığını anlattı. Selam, adliye görevlilerinden çok memnun olduğunu da söyledi.

"24 SAAT AÇIK ADLİYEDE İNSANLAR MAĞDUR OLMADAN ADLİ İŞLEMLER YAPILIYOR"Havalimanı adliyesinin kendileri için de büyük kolaylık olduğunu söyleyen avukat Serkan Kara da şöyle konuştu: "Bu bina açılmadan önce müvekkillerimiz hakkında yakalama kararı olduğunda veya gözaltına alındıklarında adliyeye sevki için bazen ertesi güne işlemler kalabilmekteydi. Burası 24 saat açık olduğu için insanlar mağdur olmadan vakit kaybedilmeden işlemler yapılıyor. Burada tüm imkanlar mevcut. İfadeleri alınıp buradan yönlendirebilirler. Bizim için kolaylık. Müvekkilimizin yanına gelip burada işlemlerine eşlik edebiliyoruz. Rusya uyruklu bir müvekkilim hakkında 2 yıl önce yakalama emri vardı. İşlemleri için gözaltına alındığında, adliyeye sevki için bir gün beklemişti. Birkaç hafta önce direkt karakolda gözaltına alındıktan sonra buraya getirilerek işlemleri yapılarak serbest kaldı. Burası faaliyette olmasaydı bir iki gün vakit kaybedecektik. Hatta uçuşlarına yetişecek vakit varsa, serbest bırakıldıklarında uçuşlarına da yetişebiliyorlar."

86 YAŞINDA GÜÇLÜKLE YÜRÜYEN VATANDAŞA HAVALİMANI ADLİYESİNDE HIZLA İŞLEM YAPILDI

Mimar Şehram Güneş de 21 Şubat Pazar günü ailesiyle birlikte yurtdışından İstanbul'a geldiğinde havalimanında 86 yaşındaki babası hakkında eski bir dosyasıyla ilgili arama kararı olduğunu, ifadesinin alınması gerektiğini öğrendiklerini belirterek, "Bizi havalimanındaki adliye kısmına götürdüler. Burada hakim, savcı beyler ve mübaşir arkadaşlar babamın ifadesini yine çok nazik şekilde aldılar. Adalet Bakanlığı'nın havalimanı adliyesi projesi gerçekten hepimizin işini kolaylaştırdı. Pazar günü olduğu için hafta sonu olması nedeniyle bir gün zaman kaybedecektik. İşlemler son derece hızlı yapıldı ve biz de evimizin yolunu tuttuk. Çok teşekkür ederiz.ö dedi. Şehram Güneş'in babasının bir yakını ile havalimanı içinden polis aracıyla adliye kısmına getirilmesi, polis memurlarının kollarına girerek yardımcı olması kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı