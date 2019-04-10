Dünyada Sayılı Havalimanları Kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de Başladı

değişimleri şöyle sıraladı: "Daha önce 6 olan kontrolörün çalışacağı bölünmüş hava sahası(sektör) yaklaşma da 14 sektöre çıktı. Sektör sayısı arttı. Yeni yaklaşma yönteminde "Merge Point"e geçildi. Bu yöntem verimliliği artıracak. Konvansiyel bilinen yaklaşma çeşitlerinden farklı bir yaklaşma "Merge Point".Uçaklar yaya sokuluyor. Yaydan çıktıktan sonra artık hiç beklemeden direkt ILS'e(Aletli İniş Sistemi) gidiyor. Eğer ki bekleme olacaksa "Merge Point" dediğimiz yaydan önce bekliyorlar.Merge Point'den sonra bekleme diye birşey yok. Daha fazla kapasite sağlayan AMAN adlı sistem ile de destekleniyor bu yöntem. Uçakların bekleme zamanları sistem tarafından veriliyor. Bekleme sonunda uçak bekleme noktasını terk edip Merge Point'e geliyor. Point Merge de uygun olduğu zaman da o yayda belli mesafe katediyor. Uçağın sıralaması geldiğinde inişe doğru yönlendiriliyor. Bu yöntem Paris, Seul, Norveç'te kullanılıyor. Paris ama 24 saat kullanmıyor. Paris'te bildiğimiz konvensiyonel RNAV adı verilen yaklaşma da var"

"BU YÖNTEM SAYESİNDE TRAFİKLER MİNİMUM BEKLEMEYLE İNECEK"

" Eskiden biz uçakların arasında ayırmaları 3 milse 3 mil, 5 milse 5 mil yapmaya uğraşıyorduk. Eskiden rüzgar durumundan olsun, farklı bir durum sebeplerden olsun tam bu ayırmalar oturtulamıyordu. Bu yöntemden sonra ayırmalar çok daha düzgün olacak.Gelen trafikler minimum beklemeyle inecekler. Beklemeler tabii ki olacak. Zaten olmaması mümkün değil ama minimum beklemeyle olacak. İstanbul Havalimanı'nın iki paralel pistinin olması da beklemeleri azaltacak.Hem iniş hem de kalkış beklemelerini azaltacak. Atatürk Havalimanında tek pistten indirip tek pistte kaldırıyorduk.İstanbul Havalimanı'nda iki pistte de iniş iki pistte de kalkış olabiliyor. - İstanbul

Kaynak: DHA