Ebola'dan Sonra Dünya Şimdi de Nipah Virüsünü Konuşuyor! Şimdiye Kadar 100 Can Aldı

Orta Afrika'da Ebola yeniden ortaya çıkarken, Hindistan'ın güneyinde de Nipah adı verilen bulaşıcı bir virüs can almayı sürdürüyor.

WHO LİSTESİNDE YER ALAN VİRÜSLER BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Her ikisi de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), her yıl büyük bir salgına dönüşme riski yer alan 'öncelikli hastalıklar' listesi açıklıyor.

WHO'nun 2015 yılından bu yana yayımladığı bu listede yer alan virüsler, kamu sağlığı açısından büyük bir risk olarak tanımlanıyor.

İLAÇ VE AŞI YETERSİZ

Bu virüslerin salgına dönüşme olasılığı yüksek görülürken, bilim insanlarının da elinde bunlarla mücadele için ilaç ve aşı gibi yeterince araç olmadığı belirtiliyor.

VİRÜS 300 KİŞİYE BULAŞTI

Adını 1998 yılında ilk kez tespit edildiği Malezya'nın Nipah kasabasından alan bu virüs, şu ana kadar 300 kişiye bulaştı.

CAN KAYBI 100'ÜN ÜZERİNDE

Can kaybı ise 100'ün üzerinde. Yarasalardan geçen hastalıklar Nipah virüsü, yarasalardan geçen hastalıklar kategorisinde yer alıyor.