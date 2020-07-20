Dünyada sadece Bartın'da yetişen bitki türü keşfedildi
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Dünyada sadece Bartın'da yetişen bitki türü keşfedildi

Bartın Üniversitesi'nden bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif daha yapıldı. Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol tarafından keşfedilen ve Dünyada sadece Bartın'da bulunan bitki türü keşfedildi. Bitkiye Bartın Geveni adı verildi.

Dünyada sadece Bartın'da yetişen bitki türü keşfedildi
20.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:57

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol'un 2013-2016 yılları arasında yaptığı floristik arazi çalışmaları sırasında keşfettiği bitki türü 3 yıllık çalışma sonundabilim dünyasına kazandırıldı.Bartın'da bulunan bitki türüne Bartın Geveni adı verildi.

FLORİSTİK ARAZİ ÇALIŞMALARI SIRASINDA KEŞFEDİLDİ

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj ve Süs Bitkileri ile Ormancılık ve Orman Ürünleri gibi programların yer aldığı Bartın Üniversitesi'nden bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif daha yapıldı. Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol'un 2013-2016 yılları arasında Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümünde sürdürülen floristik arazi çalışmaları sırasında keşfettiği bitki türü 3 yıl süren çalışmaların sonucunda bilim dünyasına kazandırıldı.

Dünyada sadece Bartın'da yetişen bitki türü keşfedildi

DÜNYADA SADECE BARTIN'DA VAR

Herbaryum ve literatür çalışmaları sonucunda dünyada sadece Bartın'da olduğu tespit edilen bitki, dünyanın önde gelen bilim dergilerinden "Acta Botanica Croatica" adlı dergide, bilim dünyası için yeni bir bitki türü olarak yayınlandı. Bitki türü, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından "Doğa Koruma Açısından Küresel Düzeyde Öncelikli Ekolojik Bölgeler" arasında kabul edilen ve tehlike altındaki "Karadeniz Nemli Karstik Orman" ekosistemlerinin en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip alanlarından olan Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümünde keşfedildi.

Dünyada sadece Bartın'da yetişen bitki türü keşfedildi

YENİ TÜRE "BARTIN" İSMİ VERİLDİ

Bu çalışma ile yayılış alanı ilk defa Bartın sınırları olan, Dünya için yeni bir endemik bitki türünün keşfedildiğini ifade eden Dr. Tunçkol, yeni bir geven türü olan bu bitkiye, Dünya'da ilk defa keşfedildiği yer olan Bartın'daki yayılışına ve yaşam alanına ithafen "Astragalus bartinense" (Bartın Geveni) adı verildiğini söyledi. Tunçkol, "2017 yılında Prof. Dr. Necmi Aksoy danışmanlığında tamamlanan TÜBİTAK destekli; 'Küre Dağları Milli Parkı'nın Bitki Toplumları ve Florası (Bartın Bölümü)' adlı doktora tez çalışmasında bu bitki türü keşfedilmiş ve Türk botanikçilerle birlikte isimlendirilmiştir" dedi.

"GÖSTERİŞLİ ÇİÇEKLERİ İLE KAYALIKLARI BİR HALI GİBİ ÖRTÜYOR"

Keşfedilen bitki türü hakkında bilgiler veren Tunçkol, "Bartın Geveni (Astragalus bartinense), Baklagiller (Fabaceae) familyasından, geven (Astragalus sp.) cinsinin, Tapinodes Bunge seksiyonuna aittir. Oldukça gösterişli renkte çiçeklere sahip olan ve kayalık habitatlarda adeta yer örtücü bir halı gibi doğayı sarıp sarmalayan bu yeni bitki, park ve bahçelerde özellikle 'kaya bahçeleri' ve 'yer örtücü' süs bitkisi olarak kullanım potansiyelinde sahiptir" ifadelerini kullandı.

Dünyada sadece Bartın'da yetişen bitki türü keşfedildi

DR. TUNÇKOL, TEŞEKKÜR ETTİ

Dr. Tunçkol, bitki türünün bilim dünyasına kazandırılmasında destek verenlere de teşekkür ederek, "Bu noktada tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bilim dünyasını heyecanlandıran bu keşifte de yanımızda olarak bizlere destek veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yapılan çalışmaya her aşamasında desteklerini esirgemeyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Zeki Aytaç'a, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Necmi Aksoy'a, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Arş. Gör. Dr. Sayın Ahter Fişne'ye de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Doktora tez çalışmamın bir neticesi olarak ortaya çıkan bu tür için destek aldığım TÜBİTAK TOVAG Grubu'na da teşekkürü bir borç bilirim" şeklinde konuştu.

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