Dünyada rakibi olmayan siyah incir, Avrupa pazarını fethediyor
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Dünyada rakibi olmayan siyah incir, Avrupa pazarını fethediyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yetişen, uzun raf ömrü ve lezzetiyle birçok ülkeden talep gören siyah incir, dünya mutfaklarında aranan egzotik meyvelerden biri haline geldi.

Dünyada rakibi olmayan siyah incir, Avrupa pazarını fethediyor
16.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:34

 

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yetişen, uzun raf ömrü ve lezzetiyle birçok ülkeden talep gören siyah incir, dünya mutfaklarında aranan egzotik meyvelerden biri haline geldi. Özellikle Avrupa ülkelerine yoğun satış gerçekleştirdiklerini söyleyen üretici ve ziraat mühendisi Prof. Dr. Aydın Türkeç, "Siyah incir katma değeri son derece yüksek, üreticiye getirisi olan ve aynı zamanda dünyada rakibi olmayan bir ürün. Bu durum üreticiyi incire yönlendirdi. Aydın yakın gelecekte siyah incirin en önemli merkezlerinden biri olacak" dedi.Aydın, Bursa ve Mersin'in ardından ihracat payı oldukça yüksek olan siyah incirin üretiminde merkez illerden biri haline geldi. Her yıl en az 3 bin ton siyah incir üretilen Aydın'da, 2011 yılında bir aile firması kurarak üretim ve ihracata başlayan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Aydın Türkeç, 50 dönüm genişliğindeki bahçesinde yaklaşık 700 siyah incir ağacıyla üretim yapıyor. Bir Aydınlı olarak incirle geçmişten bu yana ilgili olduğunu anlatan Türkeç, "Danışmanlıkla başlayan bir serüvenimiz vardı. 2007 yılında siyah incirin bölgede yetiştiriciliğinin mümkün olduğunu fark ettik. 2011 yılından itibaren eşim ve ailemle birlikte hem üretim hem ihracat yapmaya başladık. Bir aile firması kurarak Ege İhracatçılar Birliği'nin üyesi olduk" dedi. Siyah incir denince akla ilk olarak Bursa'nın geldiğini anlatan Aydın Türkeç, Aydın'ın erkenci bir bölge olduğunu belirtip, "Son 10 yıldır bu yolculuk Aydın'da başladı. Yıldan yıla bölgede çok sayıda kapama bahçesi oluştu. Köylerde küçük bahçeler vardır. Ama artık tamamen iyi tarım uygulamalarının yapıldığı, ihracata yönelik, kalite standartlarının uygulandığı büyük bahçeler var. Çünkü siyah incir katma değeri son derece yüksek, üreticiye getirisi olan ve aynı zamanda dünyada rakibi olmayan bir üründür. Satış limiti de yok. Bu durum üreticiyi incire yönlendirdi. Aydın yakın gelecekte siyah incirin en önemli merkezlerinden biri olacak" dedi.'HAVA KARGOYLA İHRACAT ARTAR'Katma değeri yüksek bir ürün olan siyah incirin kısa sürede tüketiciye ulaşması için altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Aydın Türkeç, ürünlerin uçak kargo yoluyla daha fazla taşınabileceğini ifade etti. Nazilli yakınlarında Aydın Havalimanı ve Çıldır Havalimanı bulunduğunu hatırlatan Türkeç, "Bu limanlarda kullanılarak hava kargo sağlanırsa, ürün hızlı dağılmış olur. Hava kargo sadece İzmir ve İstanbul havalimanlarından yapılıyor. Bu bölgeye yakın havalimanlarında hava kargo taşımacılığı yapılırsa, siyah incir ihracat miktarı hızla artar" diye konuştu. 30 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ağaçlardan toplanmaya başlanan siyah incirin Aydın'daki sezonunun bitmek üzere olduğunu anlatan Dr. Türkeç, "Bayrağı Bursa'ya devredeceğiz. Üretim miktarı geçen yılla kıyasladığımızda hemen hemen aynı hatta daha fazla. Bu yıl tutum oldukça iyiydi, kalitede sorun yoktu. Hedeflerin tuttuğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.HEDEF UZAK DOĞU

Prof. Dr. Türkeç, Türkiye'den siyah incir ihracatı için geçen sene 40 milyonun üzerinde bir hedef belirlendiğini ve bu hedefin tutturulduğunu dile getirdi. Potansiyelin gayet iyi olduğunu vurgulayan Türkeç, il bazında konuşmak için erken olsa da ülke genelinde bu yılki verimden memnun olduklarını anlattı. Prof. Dr. Aydın Türkeç, "Siyah inciri iri görünüşü, uzun raf ömrü, tadı ve muhteşem lezzetiyle bütün dünya ülkeleri istiyor. Egzotik bir meyveden bahsediyoruz. Çok değerli bir meyve. Bu ürün dünya mutfaklarında aranıyor. Ama en büyük pazarımız Avrupa ülkeleri. Yani Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa başı çeken lokomotif ülkeler. Uzak Doğu pazarı için yoğun çalışmalar var. Geçen yıl Hong Kong'a ihracat potansiyeli 2 milyon doları buldu. Diğerleri istediğimiz düzeyde değil. Ama gelişebilir. Bu pazarlarda tanıtım yaparak üretim miktarını arttırabilirsiniz. Satılacak olan pazarı da geliştirmek zorundayız. 30 bin ton satıyorsanız 60 bin tona çıkarabilirsiniz. Artık 1-2 dönümlük değil, kapama diye adlandırılan büyük bahçeler yaygın. Kalite standartlarına ve kesim ile ihracat tarihine uyarak sağlıklı malları arttırıyoruz. Çünkü siyah incir girdiği her yerde aranan bir meyvedir. Kalite standartlarını sağlayarak ürünün kısa sürede tüketiciye ulaşmasını sağlayacak ve tanıtıma ağırlık vereceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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