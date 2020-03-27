Dünyada petrol varil fiyatları düşerken Türkiye'de benzine 13 kuruşluk yeni zam Dünyada petrol varil fiyatlarından düşüş kaydedilirken Türkiye'de benzine bir kez daha zam geldi. Cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak olan zam ile benzinin litresi 13 kuruş arttı.

Dünyada petrol varil fiyatlarında düşüş kaydedilirken Türkiye'de benzine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan zam ile benzinin litresi 13 kuruş arttı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com