ARDAHAN (Bültenler) - Dünyada örneğine az rastlanan bir festival olan Kardan Perde Film Festivali başlıyor.

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteklediği festival, Ardahan Belediyesi, Çıldır Belediyesi ve SERKA Ajans'ın lojistik katkıları ile hayata geçirilecek.

Film Yönetmenleri Derneğince organize edilen festivalin açılışı Tuncel Kurtiz'in başrolünde olduğu İnat Hikayeleri filminin gösterimiyle başlayacak.

Bölge halkının katılımının yanında geleneksel kültür etkinlikleri ile zenginleştirilerek olan festival her akşam bir gala şeklinde devam edecek.

İlki düzenlenecek olan festivalde Çıldır, Ardahan ve Kars bölgelerinde çekilmiş filmlerden bir seçki seyirciyle buluşacak.

Önümüzdeki yıllarda uluslararası katılımların da olacağı ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali 7 Mart'a kadar devam edecek.

Festival Programı

Çıldır Gölü üzerinde ve Ardahan merkezinde kurulan iki kar perdede dönüşümlü olarak her akşam bir gösterimin yapılacağı festivalde;

Reis Çelik'in İnat Hikayeleri, Zeki Demirkubuz'un Kader, Murat Saraçoğlu'nun Deli Deli Olma, Faruk Hacıhafızoğlu'nun Kar Korsanları, Atalay Taşdiken'in Kar Kırmızı, Rıza Sönmez'in Orhan Pamuğa Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var, Mustafa Karadeniz'in Çınar ve Ankara Sinema Derneği Yönetmenleri'nin Kars Hikayeleri adlı filmleri gösterilecek.

Gündüz seanslarında ise Çıldır ve Ardahan'da kapalı salonlarda belgesel gösterimleri ve söyleşiler yapılacak.

Yönetmen ve oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilecek kar perde gösterimlerinin yanı sıra göl üzerinde kısa yürüyüş maratonu, Şeytan Kalesi yolculuğu ve Aşıklar Gecesi gibi yan etkinlikler de düzenlenerek yöre kültürünün bilinirliğini arttırılarak bölgesel kültür zenginliklerimizin tanıtımına katkı sağlanacak.

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