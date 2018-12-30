Dünyada Örneği Yok

Samsun'un Ladik ilçesinde vatandaşların hibe ettiği ambarlarla kurulan "Ambarköy Açık Hava Müzesi", kardan nasibini aldı. Karlar altında kalan ahşap eserler ortaya güzel görüntüler çıkardı. Ambarköy Açık Hava Müzesi; kahvehanesinden camisine, hanından müzesine kadar her şeye sahip olan köy, geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi görüyor. Köylülerden hibe alınarak Ladik Kaymakamlığının, 14 bin metrekarelik alanda kurduğu Ambarköy, ahşap mimarisi açısından Osmanlı dönemi özelliklerini yansıtıyor. 22 buğday saklama ambarı, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi ve 4 su kuyusuna sahip köyde, 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi göz kamaştırıyor. İmamı ve müezzini bulunan cami 5 vakit ibadet imkanı da sunuyor. Hali hazırdaki 3 adet köy fırını ekmek pişirecek ustalarını, değirmeni un yapacak değirmencisini, dokuma tezgahları ile zanaatkar kadınlarını, kuyu ve tulumbaları su çekecek gençlerini, bahçeleri ve oyun parkı çocuklarını, köy kahvesi ise yaşlılarını bekliyor. İlçe ekonomilerini geliştirmek amacıyla kırsal desteklerin yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel potansiyellerini turizme kazandırmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 5 bin yıllık köklü bir tarihe sahip Ladik'in yerleşik hayat kültürünü ambarlardan kurulan köyde yaşatıyor.

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK Dünyada örneği bulunmayan yaşayan açık hava müzesi konseptli Ambarköy, içinden akan deresi, gölü, su değirmeni, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüleri ve külliyesi ile doğal yaşamı olduğu gibi yansıtıyor. Torf madeni ve turna balığıyla ünlü Ladik Gölü, Akdağ Yaz ve Kış Sporları Merkezi ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Gençlik Suyu" diye bahsettiği Hamamayağı Kaplıcaları'nın ardından Ladik, Ambarköy ile de adından söz ettirmek istiyor. Şimdilik beklenen ilgiyi göremese de Ambarköy Açık Hava Müzesi, eski köy hissini yeniden yaşamak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor. Özellikle eski köy kışlarına hasret duyan vatandaşlar, bu hissi Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde tekrar yaşamaları içten bile değil. Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi müezzini Erkan Çelik, "İlçemize hizmet etmiş Kadir Perçi kaymakamınız sayesinde bu proje başlatıldı. Eski kültürü tarihi canlandırmak amaçlı böyle bir proje yapıldı. Burada; ambar, köy konağı, köy mektebi, su kuyuları, ambarhane, 300 yıllık olduğu söylenen çivisiz cami, serender ve şadırvanı bulunuyor. Burada en eski cami ve ikiz ambarlarımız. Ama diğer eserler de çok eski. Köylülerimizin bağışladığı yapılar köylerinden sökülerek burada tekrar birleştirdiler. Bütün eserlerin nereden geldiği belli. Yaz kış çok fazla ziyaretçi geliyor. Herkesi Ambarköyümüzü ziyarete bekliyoruz. Fakat misafirleri ağırlama konusunda bazı eksikliklerimiz var. Onlarında giderilmesini istiyoruz" dedi. Evlenen çiftlerin Ambarköy'e fotoğraf çektirmek için geldiğini belirten Numan Özbakır ise Akdağ Kayak Tesisleri'ne gelen turistlerin de Ambarköy'e uğradıklarını dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA