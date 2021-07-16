"Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz"
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"Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaşımı Mersin'de yangın söndürme çalışmalarına İHA desteği ANKARA - Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaşımı

Mersin'de yangın söndürme çalışmalarına İHA desteği ANKARA - Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz. Mersin'de de İHA'lar ormanın kahramanlarına destek oluyor, bilgi akışı sağlıyor.

'Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz'
'Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz'
'Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz'
'Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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