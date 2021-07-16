"Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaşımı Mersin'de yangın söndürme çalışmalarına İHA desteği ANKARA - Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaşımı
Mersin'de yangın söndürme çalışmalarına İHA desteği ANKARA - Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz. Mersin'de de İHA'lar ormanın kahramanlarına destek oluyor, bilgi akışı sağlıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı