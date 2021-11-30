Dünyada 'Omicron' Telaşı

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Corona virüsü yeni varyantıyla ilgili "aceleci önlemler alınmaması" tavsiyesinde bulundu ancak birçok ülke Güney Afrika başta olmak üzere bazı diğer Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamalarını devreye soktu

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