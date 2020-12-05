Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu geçti
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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu geçti

05.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:34
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 66 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 66 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 66 milyon 231 bin 472'ye yükseldi.

ABD 14 milyon 772 bin 535 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi 9 milyon 608 bin 418 ile Hindistan, 6 milyon 534 bin 951 ile Brezilya, 2 milyon 402 bin 949 ile Rusya, 2 milyon 268 bin 552 ile Fransa, 1 milyon 699 bin 145 ile İspanya, 1 milyon 690 bin 432 ile İngiltere, 1 milyon 688 bin 939 ile İtalya, 1 milyon 454 bin 631 ile Arjantin, 1 milyon 352 bin 607 ile Kolombiya ve 1 milyon 156 bin 770 ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 524 bin 473 kişi yaşamını yitirdi, 45 milyon 812 bin 972 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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