Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 62 milyonu geçti
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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 62 milyonu geçti

28.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:58
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 62 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyonu geçti.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 62 milyon 10 bin 805'e yükseldi.

ABD 13 milyon 454 bin 346 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 351 bin 224 ile Hindistan, 6 milyon 238 bin 350 ile Brezilya, 2 milyon 215 bin 533 ile Rusya, 2 milyon 196 bin 119 ile Fransa, 1 milyon 646 bin 192 ile İspanya, 1 milyon 589 bin 301 ile İngiltere, 1 milyon 538 bin 217 ile İtalya, 1 milyon 407 bin 277 ile Arjantin, 1 milyon 290 bin 510 ile Kolombiya ve 1 milyon 90 bin 675 ile Meksika izliyor.

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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 449 bin 385 kişi yaşamını yitirdi, 42 milyon 803 bin 910 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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