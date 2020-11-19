Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 57 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 57 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 57 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 57 milyon 49 bin 907 oldu.

ABD, 11 milyon 981 bin 180 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 999 bin 49 ile Hindistan, 5 milyon 952 bin 185 ile Brezilya, 2 milyon 86 bin 288 ile Fransa, 2 milyon 15 bin 608 ile Rusya, 1 milyon 574 bin 63 ile İspanya, 1 milyon 453 bin 256 ile İngiltere, 1 milyon 339 bin 337 ile Arjantin, 1 milyon 308 bin 528 ile İtalya ve 1 milyon 218 bin 3 ile Kolombiya, 1 milyon 15 bin 71 ile Meksika izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 362 bin 255 kişi yaşamını yitirdi, 39 milyon 617 bin 466 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı