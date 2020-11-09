Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 51 milyonu geçti
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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 51 milyonu geçti

09.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:59
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 51 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 51 milyonu geçti.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 51 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 17 bin 987 oldu.

ABD, 10 milyon 302 bin 758 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 582 bin 773 ile Hindistan, 5 milyon 664 bin 754 ile Brezilya, 1 milyon 796 bin 132 ile Rusya, 1 milyon 787 bin 853 ile Fransa, 1 milyon 426 bin 602 ile İspanya, 1 milyon 242 bin 182 ile Arjantin, 1 milyon 192 bin 13 ile İngiltere, 1 milyon 143 bin 887 ile Kolombiya ve 967 bin 825 ile Meksika izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 266 bin 50 kişi yaşamını yitirdi, 35 milyon 934 bin 184 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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