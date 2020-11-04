Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 48 milyonu geçti
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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 48 milyonu geçti

04.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:56
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 48 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 milyonu geçti.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 48 milyon 4 bin 848'e ulaştı.

9 milyon 694 bin 176 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumundaki ABD'yi 8 milyon 316 bin 588 vaka ile Hindistan, 5 milyon 567 bin 126 vaka ile Brezilya, 1 milyon 693 bin 454 vaka ile Rusya, 1 milyon 502 bin 763 vaka ile Fransa, 1 milyon 331 bin 756 vaka ile İspanya, 1 milyon 195 bin 276 vaka ile Arjantin, 1 milyon 99 bin 392 vaka ile Kolombiya, 1 milyon 73 bin 882 vaka ile İngiltere ve 938 bin 405 vaka ile Meksika izledi.

Dünya genelinde 1 milyon 222 bin 985 kişi yaşamını yitirirken, virüse yakalanan 34 milyon 444 bin 218 kişi ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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