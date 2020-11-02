Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti

02.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:16
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 milyonu geçti.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 47 milyon 3 bin 23 oldu.

9 milyon 487 bin 88 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumundaki ABD'yi 8 milyon 250 bin 951 vaka ile Hindistan, 5 milyon 545 bin 705 vaka ile Brezilya, 1 milyon 655 bin 38 vaka ile Rusya, 1 milyon 413 bin 915 vaka ile Fransa, 1 milyon 264 bin 517 vaka ile İspanya, 1 milyon 173 bin 533 vaka ile Arjantin, 1 milyon 83 bin 321 vaka ile Kolombiya, 1 milyon 34 bin 914 vaka ile İngiltere ve 929 bin 392 vaka ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 207 bin 476 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 33 milyon 874 bin 3 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

İlgili Haberler

Fransa'da Covid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Fransa'da Covid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Avrupa'da toplam Covid-19 vaka sayısı 10 milyonu aştı
Avrupa'da toplam Covid-19 vaka sayısı 10 milyonu aştı
İtalya'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aştı
İtalya'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Çağla Şıkel Mustafa Sandal
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Töre Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti - Wuhan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 19:21:43. #1.15#
title