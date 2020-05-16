Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçti
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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçti.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçti
16.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:46

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 703 bin 844'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 502 bin 11 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (276 bin 505), Rusya (272 bin 43), İngiltere (236 bin 711), İtalya (240 bin 161), Brezilya (227 bin 919), Fransa (179 bin 506) ve Almanya (175 bin 921) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 146 bin 76'a ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (118 bin 392), Hindistan (90 bin 648), Peru (88 bin 541), Çin (82 bin 941), Kanada (75 bin 770), Belçika (54 bin 989) ve Suudi Arabistan (52 bin 16)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 311 bin 810 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon 802 bin 385 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 589 bin 649 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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