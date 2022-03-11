Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi

Araştırmacılar, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceğini iddia etti.

BBC'nin haberine göre, Washington Üniversitesinden bir grup araştırmacı, dünya genelindeki Kovid-19 kaynaklı ölü sayılarına dair 191 ülke ve bölgeyi içine alan, geniş kapsamlı çalışma yaptı.

Bu kapsamda, geçen yıllara ait ölüm oranları salgın dönemiyle kıyaslanarak ülkeler ve bölgelerdeki "aşırı ölümler" tespit edildi.

Çalışmada, salgının başlamasının ardından ülke ve bölgelerdeki ölüm oranlarında "olağan dışı" artış görüldü.

Araştırmacılar, 2020-2021'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 18,2 milyon ile açıklanan rakamlardan 3 kat fazla olabileceğini öne sürdü.

Kovid-19'un kişilerdeki kalp ve akciğer gibi mevcut kronik hastalıkları daha kötüleştirerek bu yolla da ölümlerin artmış olabileceğine işaret ediliyor.

Çalışmaya göre, "aşırı ölüm" oranı en yüksek Latin Amerika ülkelerinden Bolivya'da görülürken bu ülkeyi Avrupa kıtasından Bulgaristan, Afrika'dan Eswatini takip ediyor. En düşük "aşırı ölüm" oranı ise İzlanda, Avustralya, Singapur, Yeni Zelanda ve Tayvan'da izlendi.

Araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'da yayımlandı.