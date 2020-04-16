Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı

Dünyada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 543 binin üzerine çıktı.

16.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:16
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı

Dünyada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 543 binin üzerine çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 543 bin 280 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 892 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla Almanya (77 bin), İspanya (74 bin 797), ABD (57 bin 189), İran (52 bin 229), İtalya (40 bin 164) ve Fransa (30 bin 955) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 145 bin 512'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 143 bin 308 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 458 bin 924 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Haberler
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı
Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek
Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı
Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor
Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur...
96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et
96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi
Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Özgür Özel Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Basketbolcu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ateş Nisan Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 22:00:16. #1.14#
title