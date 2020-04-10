Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 370 bini geçti.

10.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:54
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 370 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 371 bin 858 kişi Kovid-19'u yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ülkede şimdiye dek 77 bin 455 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla iyileşen vaka görülen ülkeler ise sırasıyla İspanya (55 bin 668), Almanya (52 bin 407), İran (35 bin 465), İtalya (30 bin 455), ABD (26 bin 179) ve Fransa (24 bin 932) oldu.

Türkiye'de de şu ana dek 2 bin 423 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 684 bin 854'e ulaşırken, virüs nedeniyle 101 bin 474 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi altındaki 1 milyon 201 bin 522 vaka ise iyileşmeyi bekliyor.

Kaynak: AA

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