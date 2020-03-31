Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.
31.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:46
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.
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Kaynak: Dunya.com