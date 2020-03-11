Dünyada koronavirüse kaç kişi yakalandı? Kaş kişi hayatını kaybetti? İşte tüm ayrıntılarıyla canlı koronavirüs haritası
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel

Dünyada koronavirüse kaç kişi yakalandı? Kaş kişi hayatını kaybetti? İşte tüm ayrıntılarıyla canlı koronavirüs haritası

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Peki koronavirüs dünyada hangi ülkelerde görüldü? Kaç ölüme sebep oldu? Kaç kişi ölümcül virüsten tedavi olarak kurtuldu? İşte tüm ayrıntılarıyla canlı koronavirüs haritası.

11.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:47
Dünyada koronavirüse kaç kişi yakalandı? Kaş kişi hayatını kaybetti? İşte tüm ayrıntılarıyla canlı koronavirüs haritası

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Tüm hızla dünyaya yayılan virüs şu ana dek 4 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 120 bini aşkın insanın aktif olarak taşıdığı virüsü, yaklaşık 66 bin kişi yenmeyi başararak sağlığına kavuştu.

EN FAZLA ÖLÜM ÇİN'DE

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan'da 12 Aralık'ta ortaya çıkan ölümcül koronavirüs, Çin'de 80 bini aşkın insana sirayet etti ve 3 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Çinli yetkililer henüz virüsün aşısını bulamazken alınan tedbirler son günlerde yaşanan ölüm oranlarının düşmesini sağladı.

VİRÜS İTALYA'DA HAYATI DURDURDU

Çin'de ortaya çıkan virüs Avrupa'ya da kısa sürede ulaştı. En fazla can kaybı ise 10 bin vakayı aşan İtalya'da gerçekleşti. İtalya'da 600'ün üzerinde can kaybı yaşanırken ülkede hayat durma noktasına kadar geldi. Eğitimden spora bir çok alanda faaliyetler durduruldu.

FRANSA VE İSPANYA'YA YAYILIYOR

İtalya'dan sonra virüsle başı dertte olan diğer iki ülke ise Fransa ve İspanya oldu. Virüs gün geçtikçe etkisini artırırken iki ülkede de ölü sayısı 30'u aştı.

KOMŞUMUZ İRAN'DA CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Virüsün sınır komşularımızdan ilk bulaştığı ülke Doğu komşumuz İran oldu. Virüsün bulaştığı ilk günden beri ülkede büyük panik yaşanırken ülkede 9 bin vaka görüldü ve 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM VAKA SAYISI 120 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılırken virüsü aktif olarak taşıyan kişi sayısı 120 bin oldu ve ölü sayısı 4 bini aştı. Öte yandan 65 kişi ise yakalandığı virüsten tedavi edilerek kurtarıldı.

TÜRKİYE'DE İLK VAKA GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin tüm komşularında görülen koronavirüs dün itibarıyla Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hastanın kimliğine dair bilgi verilmezken, durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

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