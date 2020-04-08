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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi

Dünyada kömür santrallerinin yarıya yakınının zarar edeceği öngörülüyor

Dünyadaki kömür santrallerinin yüzde 46'sının bu yıl zarar etmeye başlayacağı ve bu oranın 2030'da yüzde 52'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

08.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:46
Dünyada kömür santrallerinin yarıya yakınının zarar edeceği öngörülüyor

Dünyadaki kömür santrallerinin yüzde 46'sının bu yıl zarar etmeye başlayacağı ve bu oranın 2030'da yüzde 52'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Bağımsız düşünce kuruluşu Carbon Tracker tarafından hazırlanan "Siyasi Kararlar ve Ekonomik Gerçekler" raporuna göre, Çin başta olmak üzere birçok ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında ekonomilerini canlandırmak için kömür yatırımlarını değerlendiriyor.

Bu kapsamda hükümetler işletme, inşa ve planlama aşamasında olan kömür yatırımlarının yüzde 90'ına örtülü veya açık teşvik sağlıyor. Hükümetlerin sağladığı teşvikler dünya çapında yaklaşık 638 milyar doları bulurken, 500 gigavat kurulu güçteki yeni kömür santrallerinin kurulması hedefleniyor.

Öte yandan, maliyeti yüksek olan kömür yatırımları yeterli düzenlemelerin yapılmadığı piyasalarda kar yaratamadığı için giderek daha fazla zarar ediyor.

Bu yıl küresel çaptaki kömür santrallerinin yüzde 46'sının zarar etmeye başlayacağı öngörülürken, bu oranın 2030'da yüzde 52'ye yükselmesi bekleniyor.

Ülke bazında ise Çin'deki 982 gigavat kapasitesindeki kömür kurulu gücünün yüzde 59'u zarar ederken, bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 62 ve ABD'de yüzde 22'yi buluyor.

Carbon Tracker Enerji ve İşletmeler Bölümü Eşbaşkanı Matt Gray, koronavirüs salgın sonrasında ekonomilerinin toparlanması için Çin başta olmak üzere diğer ülkelere kömüre yatırım yapmanın cazip gelebileceğini fakat maliyeti yüksek olan bu tercihin iklim değişikliğiyle mücadeleyi baltalayacağını vurguladı.

Gray, yeni kömür santralleri inşa etmenin ve işletmedeki tesislere teşvik sağlamanın finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmadığının göstergesi olduğuna işaret ederek, "Ekonomilerine milyarlarca dolarlık yatırım yapma ve yeni istihdam yaratma ihtiyacının ön plana çıktığı günümüzde hükümetler, kömürlü termik santrallerin kapanmasını teşvik etmeli ve kaynaklarını düşük maliyetli, temiz ve yenilenebilir teknolojilere harcayarak iyileşme planlarını yeşil büyüme prensibine dayandırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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