Dünyada internet kullanıcı sayısı 2020 yılında 4,5 milyarı aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyada internet kullanıcı sayısı 2020 yılında 4,5 milyarı aştı

Dünyada internet kullanıcı sayısı 2020 yılında 4,5 milyarı aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyada internet kullanımı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2020 yılında bu sayının 4 milyar 538 milyona ulaştığı kaydedildi.

Dünyada internet kullanımı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2020 yılında bu sayının 4 milyar 538 milyona ulaştığı kaydedildi. 2015 yılı verileri incelendiğinde ise internet kullanıcılarının 2 milyar 831 milyon olduğu gözlendi.

Medye takip kurumu Ajans Press'in, WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre, globaldeki internet kullanıcı sayıları belli oldu. 2020 yılındaki internet kullanıcılarının 4 milyar 538 milyon olduğu kaydedildi. İnternet kullanımı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2015 yılında ise bu rakam 2 milyar 831 milyon, 2018 yılında 3 milyar 753 milyon olduğu kaydedildi. İnternette geçirilen günlük sürenin dünya ortalaması ise 6 saat 43 dakika olurken, Türkiye'de bu sürenin 7 saat 29 dakika olduğu gözlendi. Böylelikle Türkiye'de internette geçirilen günlük süre dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. En çok internette vakit geçiren ülke ise 9 saat 45 dakika ile Filipinler oldu. Telefondan internete girenlerin oranı da bir hayli yüksekken; 4 milyar 18 milyonun mobil internet kullandığı saptandı.

Medya takip kurumunun, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 başından itibaren internet ile alakalı basına 217 bin 442 haber yansıdığı tespit edildi. Oldukça yoğun haber çıkışı görülürken, COVİD-19 ile birlikte birçok şeyin online şekilde ilerlemesi internetin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Böylelikle e-ticaret siteleri ile alakalı çıkan haber adedi ise 24 bin 895 olurken, online alışverişlerle birlikte hayatımızda son 1 yıldır büyük önem taşıyan kuryelerin basında yer alma adedi ise 5 bin 186 olarak görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünyada internet kullanıcı sayısı 2020 yılında 4,5 milyarı aştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:55:12. #1.14#

title