Dünyada ilk, müzede sergileniyor

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Sivas'ta yaşayan Botanikçi Profesör Yener Okatan'ın 2000'li yıllarda bulduğu ve patentini aldığı dünyanın ilk Küre Halı dokuma tezgahı, Sanayi Mektebi müzesinde sergileniyor.

Dünya üzerinde bulunan fiziki ve coğrafi şekilleri olduğu gibi halıya işleyen bu tezgah üç adet üretildi. Dokuma tezgahı müzeye gelen vatandaşların dikkatini çekiyor. Sivas Kültür A.Ş. Müzeler Müdürü Uzman Sanat Tarihçi Fatih Mehmet Tanrıveren, yaptığı açıklamada tezgahı görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"DÜNYADA TEK VE PATENTİ KENDİSİNE AİT"

Fatih Mehmet Tanrıveren, küre halının özelliklerinden bahsederek, "Sivas Küre Halıcılığı, şöyle bir özelliği var dünyada tek ve tescili de yapan kişiye aittir. Botanikçi olan Sivaslı bir profesör tarafından bir tezgah icat edilmiştir. Şöyle düşünmüş açıkçası 'Halı yerde, duvarda ama Sivas halılarına nasıl ses getirebilirim, hangi boyuta taşıyabilirim' gibi düşünmüş ve küre halıyı yapmış. Küre halı da bildiğimiz kürenin fiziki özelliklerine göre aynı resmi halıya işliyor. Bu yüzden dünyada tek ve patenti kendisine ait. Sağ olsun hocamız da bu müzeye hediye etti. Diğer 2 tezgah Sivas Kongre Müzesinde 3'üncü tezgahı da buradadır. İlk tezgah prototip ilk kendisinin geliştirmiş olduğu ama tamamen halının dokunmuş olduğu son tezgah budur" dedi.

"DÜNYADA İLK OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİMİZ ZAMAN DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERİYORLAR"

Tanrıveren, Küre Halıyı gören ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğine değinerek, "Bu düşünce 1970'li yıllarda ortaya çıkıyor 2000'li yıllarda da bu tezgahı yapıyor. Çok şaşıran oluyor baktıkları zaman kocaman büyük bir tezgah ve yapmış olduğu işlem küçük, halının küreye dokunmuş bunu gördükleri zaman gerçekten şaşırıyorlar. Özellikle dünyada tek olduğunu söylediğimiz zaman daha fazla ilgi gösteriyorlar. Özellikle müzeyi ziyarete gelen çocuklar dokunmaya çalışıyorlar, işlemeye çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"BUNUN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Fatih Mehmet Tanrıveren, Küre Halıcılığı geliştireceklerini belirterek, "İlk başta halk eğitimde bunun eğitimini vermiş Yener hocamız. Buraya taşıdıktan sonra buradaki usta öğreticilerimizle birlikte yener hocamız kurslar aldı. Şimdi ise burada küre halıyı yavaş yavaş dokuyorlar tamamlayınca 2'nci küre halımıza geçeceğiz. Bunun sürekliliğini sağlayacağız en büyük amaçlarımızdan bir tanesi budur. Sivas Halısı gibi değil daha küçük kalitede bunda bir ilmek sayısı yok çünkü fiziki ve coğrafi özelliklere göre olduğu için net bir sayı söyleyemeyiz düşük kalitede yapılıyor. Bunu daha fazla geliştirerek daha sık ilmeklerle Sivas Halısının kalitesinde yakalamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

(Mert Taha Varol - Demet Karakuş/ İHA)