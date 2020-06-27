Dünyada İlk Kez Uygulanan Türk Işın Tedavisi Koronavirüsü Yendi!
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Dünyada İlk Kez Uygulanan Türk Işın Tedavisi Koronavirüsü Yendi!

Yeni tip koronavirüs tedavisinde dünyada bir ilk gerçekleşti.

Dünyada İlk Kez Uygulanan Türk Işın Tedavisi Koronavirüsü Yendi!
27.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:34

Yeni tip koronavirüs tedavisinde dünyada bir ilk gerçekleşti. Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tanısı konulan bir hastaya Türk ışın tedavisi uygulandı. Dünyada ilk kez uygulanan tedavi yöntemi ile ilgili detaylar haberimizde.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde M.O. (46) isimli bir kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu. Yeni tip koronavirüs nedeni ile yoğun bakıma alınan M.O. isimli kişiye Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ultra viyole ışın tedavisi (Türk ışını) uygulandı. Başarı ile gerçekleştirilen tedavinin ardından koronavirüs test sonuçları negatif çıkan M.O. isimli kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Dünyada İlk Kez Uygulanan Türk Işın Tedavisi Nedir?

Türk Işın Tedavisi Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "46 yaşındaki bu hastamızın öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayeti vardı. Türk ışın tedavisi 254 nanometre boyundaki dalga boyunun saflaştırarak, spesifik bir formatla fiber optikle insan vücuduna sokulmasına dayanan yeni bir inevasyon yöntemiydi. Burada hem damar içerisinde ki biliyoruz Covid'in yüzde 20'e yakını kanda, yüzde 80'i de solunum yollarında. İşte Diyarbakır'daki hastamızda bu şartlarda hem damar içine hem de solunum yollarına ultra viyole ışın tedavisini fiberoptik katedalle uygulayarak bu tedaviyi gerçekleştirdik. Hastanın işlem sonrasında gerek akciğerin derin noktalarında gerek solunum borusunda ve gerekse kanında aldığımız tüm PCR numuneleri 3'ü de birden negatif çıktı. Bu sonucu bugün burada elde etmemizin gurunu başta şahsımdan öte Diyarbakır ve Türk milletine armağan etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gedik, sözlerine şu şekilde devam etti: "Aslında biz bu çalışmayı başından itibaren New York Üniversitesi'nde de planlamıştık. Ancak biz ilk önce ülkemizde gerçekleştirmeyi isteğimizi söyledik. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizde bu çalışmayı başarıyla tamamlanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün çok mutluyuz. İnşallah çalışmanın süreci nihayete erdiğinde tüm dünyanın kabul ettiği bu yöntem, Türk ışını olarak tüm dünyada kabul görecek ve tescillenecek. Bu bir klinik araştırma aşamasına gelmiş bir çalışma. Şüphesiz klinik araştırmaların sonucunda buraya gelene kadar bir çok laboratuvar çalışması ve genetik çalışmalar yapıldı. En sonunda nihayete gelen bu çalışma insanda uygulama noktasına geldi. Çok şükür ki başarılı oldu. Ama çalışmanın tamamı bütün olarak bittiğinde sanırım ki, çokta uzun sürmeyecek bir sürede tamamlanacak"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, "Hastamız 46 yaşında bir erkek. 25 Haziran günü nefes darlığı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Hastamızın tomografisini çektik. Yapılan koronavirüs testi de pozitif çıkınca, hastamızı yoğun bakıma aldık. Daha sonra yaptığımız istişareyle hastamıza 'Türk ışını' tedavisinin uygun olduğunu tespit ettik. Bugün hastamıza bu işlemi uygulamak için karar verdik. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu vesileyle ilklerin merkezi olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 26 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 194.511 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.065'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 167.198 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

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