Sirimavo Bandaranaike, sadece Sri Lanka için değil, dünya tarihi için de önemli bir sembol haline gelmiştir. Bu tür sorular, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında hem bilgi düzeyini ölçmek hem de tarihi olaylara dikkat çekmek amacıyla tercih edilir. "İlk kadın başbakan hangi ülkede seçildi?" gibi sorular, genel kültür alanında önemli bir yer tutar. Peki, Dünyada ilk kez bir kadının başbakan olarak seçilmesi hangi ülkede gerçekleşmiştir? İşte cevabı...

DÜNYADA İLK KEZ BİR KADININ BAŞBAKAN OLARAK SEÇİLMESİ HANGİ ÜLKEDE GERÇEKLEŞMİŞTİR?

A) Birleşik Krallık

B) Sri Lanka

C) Pakistan

D) Türkiye

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

Dünyada demokratik seçimle göreve gelen ilk kadın başbakan, Sirimavo Bandaranaike olmuştur. Bandaranaike, 1960 yılında Sri Lanka'da (o dönemdeki adıyla Seylan) yapılan seçimler sonucunda başbakanlık görevine getirilerek tarih yazmıştır.

Sirimavo Bandaranaike, aynı zamanda bir ülkenin hükümet başkanı olan ilk kadın lider olarak da kayıtlara geçmiştir. Bu gelişme, dünya siyasetinde kadınların temsili açısından büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.