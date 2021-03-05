Dünyada ilk defa "Hafızalı Protez Damar Kapağı" üretildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Dünyada ilk defa "Hafızalı Protez Damar Kapağı" üretildi

05.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:38
Dünyada ilk defa

RD Global & INVAMED araştırmacıları ve mühendisleri tarafından geliştirilen yapay damar kapakları, başta toplardamar hastalıkları olmak üzere kalp ve damar hastalıkları tedavisine yeni bir ufuk oluyor.

RD Global & INVAMED araştırmacıları ve mühendisleri tarafından geliştirilen yapay damar kapakları, başta toplardamar hastalıkları olmak üzere kalp ve damar hastalıkları tedavisine yeni bir ufuk oluyor.

RD Global INVAMED'den yapılan açıklamaya göre, dünya üzerinde kadın, erkek ayırt etmeksizin en sık görülen damar hastalıklarından biri olan başta Kronik venöz yetmezlik ile her yıl neredeyse milyonlarca insan karşı karşıya kalıyor.

Toplardamarlarda oluşan bu hastalık, toplardamarlarda bulunan ve kanın geri akışı engelleyen kapakçıkların (valflerin), bozulması ile gerçekleşiyor. Bu valfler normal bir vücut işleyişinde kanın geri akışını önleyen bariyer görevi görüyor. Kapaklar bilinmeyen bir nedenle ya da toplardamarlarda pıhtı oluştuğunda bozulup kanın aşağı doğru geçişine izin veriyor.

Bu durum yıllar içinde toplardamarlarda basıncın artmasına ve toplardamar yetmezliği gelişimine yol açıyor. Bu kapakçıkların bozulması ya da tıkanması sonucu kanın kalbe geri akışı bozularak başta venöz yetmezlik adı verilen durum oluşuyor.

Venöz yetmezlik hamilelik, genetik, yaş ve uzun süre ayakta durmadan kaynaklanabiliyor. Halk arasında bacaklarda ağrı, kramp, ödem, kaşıntı, bacaklarda huzursuzluk, deri değişiklikleri gibi bilinen çeşitli semptomlar ile karşımıza çıkıyor. Beraberinde varis, venöz ülser, ayak bileklerinde renk değişikliği, iyileşmeyen yaraların açılması ve akabinde uzuv kaybına kadar ilerleyen süreçler ile sonuçlanabiliyor.

Geliştirilen bu buluşla hasarlı damarın işlevinin eski haline getirilmesi sağlanıyor. Son teknoloji ile geliştirilen bu implante venöz valf – Yapay Damar Kapağı ürünleri, cerrahi yöntemlerle bile onarılamayan ve vücudun damarı yok ederek gerçekleştirilen klasik yöntemlerini geride bırakarak damarı aktif hale getirip, hastalığı tedavi ediyor.

Yüksek teknolojik polimerler ve akıllı malzemelerden üretilen bu damar implantının literatürlerde geçen bilinen klasik yöntemlere kıyasla, damar çapını bozulma öncesi gerçek çapına getirmek ve kullandıkları akıllı malzemeler ile bu yapıyı koruyan bir protez ile remodelizasyon (yeniden modelleme) işlemini gerçekleştiriyor

Remodelizasyon teknolojisi ile üretimi gerçekleşen yapay damar kapağı ürünleri, kullanılan akıllı materyallerin trombo dirençli, reaktif olmayan özelliklerinden dolayı biyolojik olarak uyumlu ve dayanıklı olduğu kanıtlanıyor. Kapak, başlangıçta fizyolojik basınçlarla açılacak ve kapanacak şekilde tasarlanmış, kapak implantasyonunun neden olduğu kesme hızı, trombüs oluşumu olasılığını azaltmak için en aza indiriliyor.

Nihai tasarımlarının, bir prostetik venöz kapakçığın neden olduğu en düşük kayma hızı olduğunu ve bu sonuçlar, etkin bir klinik tedavi şekli potansiyeline sahip olduğunu dile getiren uzmanlar, bu işlemin bir kateter vasıtasıyla anjio altında damara girişim yapılarak kolaylıkla implate edilebilecek bir şekilde tasarladıklarını ifade ediyor.

İşlem minimal invaziv yöntemlerle uygulandığından uzun sürmemekle beraber hasta yatış süreleri mevcut tedavi yöntemlerine göre oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyada ilk defa "Hafızalı Protez Damar Kapağı" üretildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 09:45:40. #1.15#
title