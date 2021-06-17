Dünyada ilk 200'de Türkiye'de birinci
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Dünyada ilk 200'de Türkiye'de birinci

Dünyada ilk 200'de Türkiye'de birinci
Bültenler - Haberler | Güncel

Şanghay Ranking Consultancy tarafından hazırlanan "ARWU Global Ranking of Academic Subjects" kapsamında 54 akademik alanda 2021 yılının en iyi üniversitelerini açıklandı.

Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği alanında dünya üniversiteleri arasında ilk150-200 bandı içerisinde yer alarak büyük bir başarı yakaladı. EÜ, ayrıca bu alanda Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci sırada yer aldı.

Diş Hekimliği Fakültesi'nin nitelikli akademik kadrosu, klinik altyapısı ve hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışıyla her zaman alanında büyük bir fark yarattığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından olan ARWU, 2021 alanlara göre dünya sıralamalarını yayınladı. Diş Hekimliği alanında dünyada ilk 150-200 üniversite arasında yer aldık. Bu alanda ülkemizde ise birinciliği elde ettik. Diş Hekimliği Fakültemiz; hasta hizmeti açısından dünya standartlarında sağlık hizmeti sunan, ulusal akreditasyona sahip olarak hizmet veren, Sağlık Bakanlığınca A plus ilan edilmiş bir fakültedir. Bunun yanında bölgemizin ilk diş hekimliği fakültesi olarak yarım asırdan fazla süredir eğitim hayatına devam ediyor. Günümüz teknolojisine uygun olarak yenilenen tedavi üniteleri ve alt yapı çalışmaları ile tümüyle yenilenen kliniklerde hastalara en iyi hizmet sunuluyor. Daha önce URAP tarafından yapılan Dünya Alan Sıralamasında da Diş Hekimliği alanında dünyada ilk 200 üniversite arasında yer almıştık. Fakültemizin bu başarıları bizleri gururlandırıyor. Tüm hocalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. ,

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nazan Ersin ise, "Bu başarı diş hekimliği fakültemiz ailesine ait. Akademisyeninden idari çalışanına kadar tüm personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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