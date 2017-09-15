Dünyada İklim Değişikliği ve Çatışmalar Açlığı Artırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) raporu, dünyada çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkisiyle açlık sorununun giderek büyüdüğünü ortaya koydu.



FAO'nun Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte hazırladığı "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2017 Raporu" yayımlandı.



Raporda, 2015'te 777 milyon olan dünyadaki aç insan sayısının geçen yıl 815 milyona yükseldiği tahmininde bulunuldu.



Asya'da yaklaşık 520 milyon aç insan olduğu belirtilen raporda, Afrika'da 243 milyon, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde de 42 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.



Rapora göre Afrika'nın yüzde 20'si, Asya'nın yüzde 11,7'si, Latin Amerika ve Karayiplerin yüzde 6,6'sı açlık sorunu yaşıyor.



Gıda güvenliği özellikle Sahra Altı Afrika, Güneydoğu Asya ve Batı Asya'da azaldı, bu durum çatışmalarla birlikte kuraklık ya da sel gibi afetlerle daha da kötüleşti.



Çatışmalar ve iklim değişikliği, açlığın yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Dünyadaki aç insanların 489 milyonu çatışma bölgelerinde yaşıyor.



Yetişkinlerin yüzde 13'ü obez



Öte yandan raporda, dünyadaki 5 yaş altı 155 milyon çocuğun bodur (yaşa göre boyun kısalığı), 52 milyon çocuğun aşırı zayıf, 41 milyon çocuğun ise aşırı kilolu olduğunun tahmin edildiği belirtildi.



Yetişkinlerde obezite ve kadınlarda aneminin de önemli bir sorun olduğuna işaret edilen raporda, dünyada en güncel veri olan 2014 yılı baz alındığında 641 milyon yetişkinin obezlik sorunu yaşadığı kaydedildi. Bu sayı, dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 13'ünü oluşturuyor.



Raporda, anemi kadın sayısının 613 milyonu bulduğuna ve bu sayının dünyadaki kadınların yüzde 33'ünü oluşturduğuna da işaret edildi.