Dünyada hangi ülkeleri kadın liderler yönetiyor?
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Dünyada hangi ülkeleri kadın liderler yönetiyor?

Dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke Yeni Zelanda (1893) ile bu unvanı Avrupa'da elinde bulunduran Finlandiya (1906) kadın liderler tarafından yönetiliyor. Dünya genelinde sadece 21 ülkede hükümet ya da devlet başkanlığı koltuğunda kadınlar oturuyor.

12.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:01
Dünyada hangi ülkeleri kadın liderler yönetiyor?

Dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke (1893) ile bu unvanı 'da elinde bulunduran (1906) kadın liderler tarafından yönetiliyor.


Dünya genelinde sadece 21 ülkede hükümet ya da devlet başkanlığı koltuğunda kadınlar oturuyor. Bunlardan 11'i Avrupa ülkelerinde. Asya kıtasında 4 ülke kadınlar tarafından yönetilirken, Afrika, Okyanusya ve Karayipler'de ikişer devlet, kadın lidere sahip. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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