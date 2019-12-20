Dünyada hangi ülkeler kendi otomobilini üretiyor?

20.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:18

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabından yerli otomobilin fotoğrafını paylaşmasının ardından Türkiye'nin yerli otomobil macerası yeniden gündeme geldi. Eğer Türkiye 27 Aralık'ta tanıtımını yapacağı aracı üretime sokarsa bu alandaki 23. ülke olacak.



Özel atölye işi, el yapımı lüks/ spor araçlar liste dışı bırakıldığında, halihazırda dünyada 22 ülke kendi otomobilini üretiyor. Euronews.com'da Görüntüle