Dünyada hangi ülkeler kendi otomobilini üretiyor?
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Dünyada hangi ülkeler kendi otomobilini üretiyor?

Özel atölye işi, el yapımı lüks / spor araçlar liste dışı bırakıldığında, halihazırda dünyada 22 ülke kendi otomobilini üretiyor. Türkiye 23. ülke olmak için çalışıyor.

20.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:18
Dünyada hangi ülkeler kendi otomobilini üretiyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın sosyal medya hesabından yerli otomobilin fotoğrafını paylaşmasının ardından 'nin yerli otomobil macerası yeniden gündeme geldi. Eğer Türkiye 27 Aralık'ta tanıtımını yapacağı aracı üretime sokarsa bu alandaki 23. ülke olacak.


Özel atölye işi, el yapımı lüks/ araçlar liste dışı bırakıldığında, halihazırda dünyada 22 ülke kendi otomobilini üretiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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