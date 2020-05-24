Dünyada günlük uçuş trafiği 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyada günlük uçuş trafiği 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle havacılık sektörü tarihin en büyük krizini yaşıyor.

Dünyada günlük uçuş trafiği 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti
24.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:43
Koronavirüs nedeniyle havacılık sektörü tarihin en büyük krizini yaşıyor.İptaller nedeniyle uçuş trafiğinde sert düşüşler yaşanırken 22 Mart'tan sonra dünya genelinde günlük uçuş trafiği ilk kez 100 bini geçti. 20 Mayıs'ta uçuş trafiği 110 bine çıktı. Uçuş trafiğindeki artış radara da yansıdı.12 Nisan'da 46 bin 214'e kadar uçuş trafiği düşerken, hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki verilere göre 21 Mayıs'ta günlük uçuş trafiği 121 bin 65'e çıktı. 28 Şubat'ta ise uçuş trafiği 194 bindi.ABD hava sahasındaki uçak trafiğinin ise diğer ülkelere göre çok daha fazla olması radara da yansıdı.

Dünya çapındaki ticari uçuş trafiği, Nisan ayının üçüncü haftasından bu yana yukarı yönlü ivme kazanması radara ve istatistiklere de yansıdı. Dünyayı kasıp kavuran ve ekonomileri de derinden sarsmaya devam eden koronavirüs salgını havacılık sektörünü felç etti. Havayolu şirketleri birbiri ardına seferlerini durdurarak uçaklarını yere indirdi. Yolcu sayılarında dünya genelinde büyük düşüşler yaşandı.Türkiye'de de tarifeli yolcu taşımacılığı durdu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Nisan başı ilk verilerine göre dünya genelinde yolcu sayısında yüzde 80 düşüş yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında salgının yayılımının önüne geçilmesi adına birçok ülke arasında uçuşlar durdu. Uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansıdı. Salgının etkisini artırdığı 22 Mart'tan sonra dünya genelinde uçuş trafiği 100 binin altına düştü.

21 MAYIS'TA 121 BİNE ÇIKTI

Özellikle 12 Nisan'da dünyada 46 bin 214'e kadar uçuş trafiğinin düşmesi dikkat çekmişti. 22 Mart'tan sonra dünya genelinde günlük hava trafiği ilk kez 100 bini geçti.Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki verilere göre 20 Mayıs'ta uçuş trafiği 110 bine çıktı. 21 Mayıs'ta ise günlük uçuş trafiği 121 bin 65'e yükseldi. Kargo uçakları ve kargo taşıyan yolcu uçaklarının uçuşlarının artmasıyla uçuş sayılarında artış oldu. 28 Şubat'ta ise uçuş trafiği 194 bindi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ise  günde ortalama 191 bin uçuş yapılıyordu. Ticari uçuş trafiği ise 25 Şubat'ta 102 bin olurken 2 Mayıs'ta 24 bin 154'e kadar düşmüştü. Verilere göre ticari uçuş trafiği sayısı hala yetersiz.. 21 Mayıs'ta ticari uçuş trafiği 38 bin 377 oldu.Geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre bu ay, ticari uçuşlarda yüzde 71.7 düşüş yaşandı.  

HAZİRAN'DA UÇUŞ TRAFİĞİ ARTACAK

Haziran ayında Türkiye'de de dahil dünya genelinde birçok havayolu şirketinin yeniden ticari yolcu taşımacılığına başlayacak olması uçuş trafiğini artıracak. Radar görüntülerine göre ABD'deki uçak trafiğinde yoğunluk yaşanması, diğer ülkelerde ise az uçak trafiği dikkat çekmeye devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Haber
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Haber
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Haber
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Türkan Şoray Hande Ataizi Gülçin Ergül Perihan Savaş
Spor Ali Koç Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Araştırma
Şu an buradasınız: Dünyada günlük uçuş trafiği 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 13:42:58. #1.14#
title