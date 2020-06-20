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Dünyada günlük ticari uçuş trafiği Mart sonrası ilk kez 50 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşayan havacılık sektöründe mart ayından bu yana ilk kez dünya genelinde günlük ticari uçuş trafiği 50 bini aştı.

Dünyada günlük ticari uçuş trafiği Mart sonrası ilk kez 50 bini geçti
20.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:49
Koronavirüs nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşayan havacılık sektöründe mart ayından bu yana ilk kez dünya genelinde günlük ticari uçuş trafiği 50 bini aştı. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki verilere göre 18 Haziran'da 50 bin 38 ticari uçuş trafiği izlendi.

Koronavirüs nedeniyle havayolu şirketleri birbiri ardına seferlerini durdurarak uçaklarını yere indirdi. Yolcu sayılarında dünya genelinde büyük düşüşler yaşandı. Özellikle 12 Nisan'da dünyada 46 bin 214'e kadar uçuş trafiğinin düşmesi dikkat çekmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında salgının yayılımının önüne geçilmesi adına birçok ülke arasında uçuşlar durdu.Koronavirüs salgını havacılık sektörünü felç ederken bu ay Türkiye'de de dahil dünya genelinde birçok havayolu şirketinin yeniden ticari yolcu taşımacılığına kadameli olarak başlaması uçuş trafiğini geçtiğimiz mart ayına göre artırdı. Dünya çapındaki ticari uçuş trafiği, nisan ayının üçüncü haftasından itibaren yukarı yönlü ivme kazanması radara ve istatistiklere de yansıdı.

GEÇTİĞİMİZ YIL GÜNDE 126 BİN TİCARİ UÇUŞ TRAFİĞİ VARDI

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki verilere göre geçtiğimiz mart ayından bu yana ilk kez dünya genelinde ticari uçuş trafiği 50 binin üzerine çıktı. 18 Haziran'da 50 bin 38 ticari uçuş trafiği gerçekleşti.Ticari uçuşlar toplam uçuş faaliyetinin yüzde 38,8'ini oluşturdu. Pandemi döneminde en düşük ticari uçuş trafiği ise 23 bin 923 ile 12 Nisan'da olduğu radar kayıtlarına yansıdı. Geçtiğimiz yılın haziran dönemine göre ise günlük ticari uçuş trafiğindeki düşüş dikkat çekiyor.21 Haziran 2019'da günlük ticari uçuş trafiği 126 bin 753 olmuştu. Bu yıl 12 Nisan'da 46 bine kadar düşen toplam uçuş trafiği ise 18 Haziran verilerine göre 121 bin 795'e yükseldi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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