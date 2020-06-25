Dünyada eşcinselliğin kabul görme oranı artıyor ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde eşcinselliğin toplumlarda kabul görme eğilimi arttı.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde eşcinselliğin toplumlarda kabul görme eğilimi arttı. Eğilim ülkelere göre farlılık gösterirken Türkiye'deki kabul oranı yüzde 25.ABD merkezli Pew araştırma şirketinin açıkladığı anket sonuçlarına göre dünya genelinde giderek daha fazla kişi eşcinselliğin daha fazla kabul görmesi gerektiği görüşünde.

Ancak eşcinselliğin kabulünde genel olarak bir artış olsa da oranlar demografik yapıya bağlı ülkelere göre değişiyor. Buna göre ağırlıklı olarak Batı Avrupa'da, zengin ülkelerde ve eğitim düzeyi yüksek toplumlarda gençler eşcinselliği toplumun parçası olarak kabul ediyor.

2002 ile 2019 yıllarının karşılaştırıldığı araştırma sonuçlarına göre ABD'de eşcinsel bireylerin topluma dahil olduğunu düşünenlerin oranı 2002'de yüzde 51 iken 2019'da bu oran yüzde 72'ye yükseldi. Güney Kore'de yüzde 25'ten yüzde 44'e, Japonya'da yüzde 54'ten yüzde 68'e, Güney Afrika'da yüzde 33'ten yüzde 54'e, Almanya'da yüzde 83'ten yüzde 86'ya ve İngiltere'de yüzde 74'ten yüzde 86'ya çıktı.

Araştırmada bireylerin siyasi eğilimleriyle eşcinsellere bakışı arasında bir paralellik olup olmadığına da bakıldı. Araştırma ABD'deki iki farklı siyasi cephe arasında eşcinsellere bakışta derin bir ideolojik uçurum olduğu ortaya koydu.

Buna göre ABD'de Demokrat seçmenin yüze 85'i eşcinselleri desteklerken Cumuriyetçilere yakın olanların eşcinsellere desteği ise yüzde 58'de kalıyor.

Türkiye alt sıralarda

Araştırmada eşcinselliğin hoş karşılanmadığı toplumlar da sıralandı. Buna göre eşcinselliğin toplumda en az kabul gördüğü ülke yüzde 7 ile Nijerya. Endonezya ve Tunus'ta yüzde 9, Lübnan'da yüzde 13, Rusya, Ukrayna ve Kenya'da yüzde 14 ve Türkiye'de yüzde 25 olarak belirlendi.

Pew'in araştırmasına göre din de eşcinselliğe bakışta etkileyici faktörlerden. Buna göre dindar kişilerde eşcinselleri kabullenme oranı, dindar olmayanlara göre daha düşük. Almanya'da dine önem veren, dindar kişilerin yüzde 73'ü eşcinsellerin toplumda kabul görmesi gerektiğini düşünürken bu oran dindar olmayan Almanlarda yüzde 91.

İsrail'de eşcinsellere destek veren dindarların oranı yüzde 22 iken dindar olmayanlarda bu oran yüzde 62. Polonya'da da dindar olan ve olmayanlar arasında eşcinsellere destek oranı değişiyor. Ülkedeki dindar kesimin yüzde 73'ü, dindar olmayanların da yüzde 53'ü eşcinselliğin kabul görmesi gerektiğini düşünüyor.

İtalya'da dindar kişilerin yüzde 62'si, dindar olmayanların yüzde 80'i, Brezilya'da dindarların yüzde 66'sı, olmayanların da yüzde 76'sı eşcinselliği toplumun bir parçası olarak görüyor.

Türkiye'de ise dindar kişilerin yüzde 19'u eşcinselliği toplumun parçası olarak görürken kendini dindar olarak tanımlamayanlarda bu oran yüzde 45'i buluyor. ABD'de bu durum yüzde 57 ve yüzde 86 seviyesinde.

Mayıs ve Ekim 2019 dönemini kapsayan araştırmaya 34 ülkeden toplam 38 bin 426 kişi katıldı.

epd/MK,HS

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Kaynak: Deutsche Welle