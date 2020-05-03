HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dünyada en yüksek büyüme rakamını Turkish Cargo yakaladı

Dünyada en yüksek büyüme rakamını Turkish Cargo yakaladı
03.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:39

Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Freight Tonne Kilometres (FTK) Şubat'20 sonuçlarına göre yüzde 16.6 büyüme oranıyla en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan firma oldu.

Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Freight Tonne Kilometres (FTK) Şubat'20 sonuçlarına göre yüzde 16.6 büyüme oranıyla en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan firma oldu.

Hava yoluyla taşınan kargo tonajının katedilen kilometreye çarpımıyla elde edilen FTK verilerine göre 2019 yılında 8'inci sırada yer alan Turkish Cargo, global hava kargo sektörünün yüzde 2.6 daralma gösterdiği Şubat ayında 5'inci sıraya yükselerek, global FTK pazar payını yüzde 4.4'e çıkardı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun başarılı yükselişi ile ilgili, "Milleti gibi yenilmeyi ve vazgeçmeyi hiç sevmeyen bir şirketiz. Yalnızca kargo taşıyabildiğimiz bu zor günlerde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz ve hem insani hem de ticari yönden değerli işlere imza atıyoruz. Turkish Cargo'nun sergilediği başarı ülkemizi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için kararlı olduğumuzu gösteriyor. Nitekim Covid-19 salgını sonrası jeopolitik konumumuz ve imkanlarımız hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2023 yılında Turkish Cargo'yu en iyi 5 hava kargo markasından biri konumuna taşıma hedefimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Milli hava kargo markası Turkish Cargo, etkisi küresel ancak mücadelesi ulusal olan Covid-19 sürecinde gıda, yardım malzemesi, maske, medikal ekipmanlar ve ilaç taşımaları yaparak global tedarik zincirinin aksamaması adına operasyonlarına 7/24 devam ediyor. Turkish Cargo, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanları öncelikle farklı kıtalardan Türkiye'ye, Türkiye'den de Şikago, Taipei, Atlanta, Sao Paulo, Seul, New York ve Kiev başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Başarılı marka, Nisan ayında 4 bin ton ilaç taşıması ve 500 ton medikal ekipman taşıması gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük 6'ncı hava kargo taşıma kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağını kullanarak, direkt kargo destinasyonu olan 90 noktaya ve ana markası Türk Hava Yolları'nın filosunda bulunan 19 adet geniş gövdeli yolcu uçağıyla Londra, Moskova, Kahire, Şanghay, Bangkok, Doha, Dubai ve Kazablanka olmak üzere 38 destinasyona hava kargo operasyonu düzenliyor. Bu kritik süreçte tedarik zincirinin aksamaması adına uluslararası köprü vazifesi görmeye devam eden milli hava kargo markası, Nisan ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 900'den fazla sefer düzenledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Ekonomi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Ekonomi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor Ekonomi
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi Ekonomi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Ekonomi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Özkan Uğur Ebru Gündeş Ajda Pekkan
Spor Falcao Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kaza Kadın Instagram
Şu an buradasınız: Dünyada en yüksek büyüme rakamını Turkish Cargo yakaladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 13:55:43. #1.14#
title