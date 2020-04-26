Dünyada en uzun ve en kısa oruç hangi ülkelerde tutuluyor? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dünya genelinde Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Dünyada her ülkede sahur vaktinden iftara kadar oruç tutulan süre aynı değil.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dünya genelinde Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Dünyada her ülkede sahur vaktinden iftara kadar oruç tutulan süre aynı değil. Kuzey kutbuna yakın olan ülkelerde yazları günler uzun sürdüğü için Dünya'da en uzun oruç süresi buralarda yaşanıyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com