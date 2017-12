EDA TOPCU - Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu, gelirlerinin önemli bir kısmını dijital servislerden sağlamaya başladıklarını belirterek, "Dünyada en hızlı büyüyen operatörlerden biriyiz. Dünyaya örnek gösterilen bir şirket haline gelmiş durumdayız. Bugün dünyada dijital operatör olarak anılıyoruz." dedi.



Terzioğlu, 2017'deki gelişmeleri ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini AA muhabiri ile paylaştı. 2017 yılının dijital operatöre dönüşüm süreçlerini olgunlaştırdıkları bir yıl olduğunu belirten Terzioğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun 2017 üçüncü çeyrek raporu verilerine göre Turkcell'in pazar payının yüzde 45,6 olarak gerçekleştiğini anımsattı.



Mobil internet genişbant pazarında bir önceki yılla kıyaslandığında pazar payını geliştiren tek operatör olarak mobil trafik içindeki paylarını yüzde 36,4'ten yüzde 38,2'ye taşıdıklarını dile getiren Terzioğlu, şu bilgileri verdi:



"Gelirlerimizin önemli bir kısmını dijital servislerden sağlamaya başladık. Dünyada en hızlı büyüyen operatörlerden biriyiz. Dünyaya örnek gösterilen bir şirket haline gelmiş durumdayız. Bugün dünyada dijital operatör olarak anılıyoruz. Bunun iki ayağı var, birincisi müşterilerimize dijital hizmetler sunmaya başladık. İkinci olarak da şirket olarak kendi kendimizi dijitalleştirdik. Tüm süreçleri dijital araçlarla takip ediyoruz. Bir yandan müşterilerimize farklı bir dünya yaratıyoruz, bir yandan da şirketi dijitalleştirerek verimlileştiriyoruz.



Yeni nesil teknolojilerle geleceğin dünyasını şekillendirecek öncü ürün ve servisler geliştirmeye odaklanmak üzere, çalışanlarımıza Digital Masters programı sunmaya başladık. Digital Masters programıyla yetkinleşecek insan kaynağımız sayesinde bu sorumlulukları önümüzdeki dönemde de gerektiği gibi yerine getireceğimize inanıyoruz."



"2017 yılının ilk dokuz ayı için sağladığımız büyüme yüzde 26,6"



Hayata geçirdikleri ürün ve hizmetler hakkında bilgi veren Terzioğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme performansına ivme katma hedefi doğrultusunda 2017 faaliyet döneminde hayata geçirdikleri en önemli ürünün yerli ve milli arama motoru Yaani ile güvenli e-ticaret platformu olduğunu anlattı.



Terzioğlu, Yaani'nin kısa bir sürede 1 milyon kullanıcı barajını aştığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Nesnelerin İnterneti teknolojisini 4.5G'de test ederek müşterilerimize hava kirlilik oranından gaz ve nem ölçümüne kadar farklı kriterlerde bilgiler sunan ve akıllı şehir altyapısına geçiş süreci açısından büyük önem taşıyan bir altyapının ilk adımını attık. Önümüzdeki dönemde daha ileri bir boyuta taşıyacağımız nesnelerin interneti teknolojisi sayesinde doğal afet yönetimi konusunda kamuyla önemli iş birlikleri gerçekleştireceğimize inanıyoruz. 5G'ye geçiş çalışmaları kapsamında 2017 yılı içinde yerli ve yabancı paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ise her konuda sürekli gelişim ilkesini benimsediğimizi gözler önüne serdi.



2017 yılının ilk dokuz ayı için sağladığımız büyüme yüzde 26,6. En yakın rakibimiz yüzde 20 ile bizi izliyor. Dünya genelinde telekom operatörlerinin büyüme noktasında çok iyi bir dönem geçirmediğini göz önüne alırsak oldukça iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Dünyada son 10 yılda yaşanan dijital ekonomi etkili büyümelerde servislerin etkisini görüyoruz. Bizim dijital servis gelirlerimiz de üç haneli büyüme gösteriyor. Gelirlerimizin yüzde 80 civarında önemli bir kısmı sabit data, mobil data ve servislerden geliyor."



"Hem müşteri kazanımı hem de dijital servislerin yayılımı anlamında kazanımlarımıza devam edeceğiz"



2018 beklentilerini de paylaşan Kaan Terzioğlu, Türk ekonomisinin son çeyrekte gösterdiği iki haneli hızlı büyümenin önümüzdeki yıl için önemli işaretler verdiğine dikkati çekerek, "2018'de özellikle döviz kurlarındaki hareketliliğin ve enflasyonun daha kontrol edilebilir düzeylerde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. 2017'de tüm finansal ve operasyonel hedefleri aşmanın getirdiği memnuniyeti ifade ediyorum." diye konuştu.



Terzioğlu, özellikle 4.5G hizmetinin devreye girmesi ve dijital operatör olma hedefiyle hayata geçirdikleri servislerin gördüğü yoğun ilginin yılın iyi geçmesine katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:



"Bu momentumun 2018 senesinde de devam edeceğini öngörüyoruz. Şirket olarak da bu yıl hem müşteri kazanımı anlamında hem de dijital servislerin yayılımı anlamında kazanımlarımıza devam edeceğiz. 2018'de gördüğüm en önemli fırsat ve riskleri de şöyle özetleyebilirim. Finansal servisler ve enerji hizmetleri noktasında yapılacak önemli işler olduğunu söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi yerli otomobil projesindeki paydaşlardan birisi de Turkcell. Bu alanda 2018 yılının önemli gelişmelere gebe olduğunu söyleyebilirim. Yine eğitim teknolojileri alanında önemli çalışmalarımız olacak. Şehir hastaneleri ile sağlık alanındaki çalışmalarımızı daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Müşteri memnuniyet skorlarında, pazar payında, enflasyonun üzerinde büyüme sağlama noktasında olumlu sonuçlar alacak stratejiler izliyoruz. Şu anda her iki müşterimizden bir tanesi minimum 1 tane dijital servisimizin kullanıcısı. 2018 yılında bu alanda mesafe kat edeceğiz."



Bunu sağlamak için data odaklı ve müşterilerin servisleri daha etkili kullanabilmesini sağlayan lifecell hizmetini duyurduklarını anımsatan Terzioğlu, buradan dijital servislerin kullanım yoğunluğunun artmasına önemli katkı beklediklerini söyledi.



Yurt dışındaki iştiraklerde sağlıklı bir büyüme trendiyle ilerlediklerini dile getiren Terzioğlu, "Ukrayna 3G'ye yeni geçti, Belarus 4G'ye yeni geçti. Buralarda da teknolojik gelişim anlamında önemli gelişim alanları var. Dijital servislerimizi buraya taşıyarak buradan da büyümemize aldığımız katkıyı daha yüksek noktalara taşıyacağız." dedi.