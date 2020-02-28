Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye, ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya var
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Dünya » Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye, ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya var - Haberler

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye, ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya var

Resmi rakamlara göre Türkiye 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda

28.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:35
Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye, ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya var

Suriye'nin İdlib kentinde, Şam yönetiminin düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara mülteci politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Türkiye artık kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmuyor. Göçmenler de zorlu şartlarda kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçebilmek için uğraş veriyor. Resmi rakamlara göre Türkiye 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda.


Peki, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler hangisi? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler