Dünyada Covid-19: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 410 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini geçti. İşte koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaşananlar
25.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:02
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 410 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 18 bini geçti. Tedavi sonrası iyileşenlerin sayısı ise 107 bin oldu.
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Kaynak: Euronews.com