Dünyada Covid-19 | Beyaz Saray sağlık ekibi açıkladı: ABD'de 100 ila 200 bin kişi ölebilir
Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 860 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bini aştı. Covid-19 tedavisi gören 178 binden fazla kişi ise iyileşti. Koronavirüs salgını ile ilgili dünyadaki tüm gelişmeler:
01.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:14
Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 860 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bini aştı. Covid-19 tedavisi gören 178 binden fazla kişi ise iyileşti.
Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. Onu 8 bin 464 can kaybıyla İspanya ve 4 bin 055 can kaybıyla ABD takip etti. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com