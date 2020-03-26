Dünyada Covid-19: ABD'de ölü sayısı bini aştı; İran'da seyahat yasağı; Filistin'de ilk ölüm
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 472 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 21 bini geçti. Tedavi sonrası iyileşenlerin sayısı ise 114 bini bulduişte Covid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşanan son gelişmeler:
26.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:47
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 472 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 21 bini geçti. Tedavi sonrası iyileşenlerin sayısı ise 114 bini oldu.
Pandeminin en ağır vurduğu Avrupa ülkesi İtalya'da son 24 saatte 683 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylelikle Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 503'e ulaştığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com