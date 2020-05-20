Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor Çiçek balına kıyasla daha güçlü aromatik yapıya sahip çam balının yüzde 90'ının Türkiye'de üretildiği bildirildi.

Çiçek balına kıyasla daha güçlü aromatik yapıya sahip çam balının yüzde 90'ının Türkiye'de üretildiği bildirildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) "Dünya Arı Günü" dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, bal, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir yer tutuyor. Çam balı da bu anlamda büyük önem taşıyor.

Reçineli bir bal olan çam balının çiçek balına kıyasla daha güçlü baharat yapısı ve kendine özgü bir tadı bulunuyor. Dünyadaki çam balının neredeyse yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor.

Türkiye, aynı zamanda dünyanın 25 arı alt türünün beşte birine ev sahipliği yapıyor.

Başta Muğla olmak üzere özellikle Türkiye'nin Ege Bölgesi'ndeki çam ormanlarındaki arılar, sadece belirli çam ağaçlarının sapında yaşayan bir kabuklu böcek türü olan "Marchalina Hellenica"nın bıraktığı kalıntıdan bal özü topluyor.

FAO ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), çam balının endüstrisini güçlendirmek, daha verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek ve bu özel balın dünya çapında tanınmasını artırmak için Türkiye'nin çam balı sektörü ile çalışıyor.

Türkiye, EBRD ve FAO desteği ile bu yerel bilgiyi korumak ve gelecek nesillerin arıcılık geleneğini sürdürmeleri amacıyla çam balının "Coğrafi İşaret" olarak kaydedilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çam balının Coğrafi İşaret ile kaydedilmesinin, bu balı eşsiz kılan biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması için üreticileri teşvik edeceği, aynı zamanda daha fazla uluslararası pazar fırsatı sağlayacağı ve baldan daha yüksek gelir elde edilebileceği belirtiliyor.

Çam balının Coğrafi İşaret kayıt süreci geçen yıl başlamıştı. Bu girişimin Türkiye'nin bal sektöründe yapılacak iyileştirmelere zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA