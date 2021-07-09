Dünyada bu sanatın tek temsilcisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyada bu sanatın tek temsilcisi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Kültür Sanat

Dünyada bu sanatın tek temsilcisi Deniz ürünlerini sanat eserine dönüştüren ressam Nedim Celkan, bu alanda dünyada tek ve eserlerini satmıyor Yıllarca Türk sinemasında başta Kara Murat filmlerinin afişleri olmak üzere çok sayıda sinema afişinde imzası bulunan ressam Nedim Celkan, küçüklüğünden...

Dünyada bu sanatın tek temsilcisi

Deniz ürünlerini sanat eserine dönüştüren ressam Nedim Celkan, bu alanda dünyada tek ve eserlerini satmıyor

MUĞLA - Yıllarca Türk sinemasında başta Kara Murat filmlerinin afişleri olmak üzere çok sayıda sinema afişinde imzası bulunan ressam Nedim Celkan, küçüklüğünden bu yana gerçekleştirdiği tüpsüz dalışlarda topladığı deniz ürünlerini sanat eserine dönüştürüyor.

Dünyada bu sanatın tek temsilcisi Celkan, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Su Ürünlerinden Sanatsal Yapıtlar' sergisi açtı. Türkan Saylan Kültür Merkezinden açılan sergiyi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve kalabalık bir davetli topluluğu gezdi.

Eserlerinin tamamı deniz ürünlerinden

55 eserin sergilendiği sergide deniz ürünlerinden yapılmış tablolar büyük ilgi gördü. Eserleri arasında yer alan lejyoner büstü eserinde sakallar Marmara yosunundan, gövdesini deniz salyangozundan, miğfer ve yüzü iskorpit derisinden diğer tamamlayıcı unsurlar ise deniz kabuklarından yapıldı.

"50 yıldır bu sanatı yapıyorum"

Televizyon buluşu, dijital dünyanın gelişmesi ile sinemaların kapanmasının ardından çocukluğundan bu yana tüpsüz dalışlarda çıkardığı deniz ürünlerini sanata dönüştürme çalışmasına başladığını belirten Celkan, "60 yıldır bir deniz kültürüm var. Denize dalıyorum, balıkları yakalıyorum. Resmin çeşitli dallarında bulundum. Önceleri sinema afişleri yapıyordum. Sinema afişlerimi sinemalar kapanında, yani televizyonlar çıkınca ben matbaa ressamlığına başladım. Gazetelere çizgi roman çizdim. En sonunda bir sergimde yarısı balıklar ile ilgili, yarısı yağlı boya ile ilgili. Baktım balığa çok ilgi duyanlar, merak edenler var. Balığa geçtim. Yaklaşık 50 seneye aşkın balık üzerinde çalışıyorum" dedi.

"Dünyada bu sanatı yapan tek kişiyim"

Ressam Nedim Celkan, bu sanatı dünyada yapan tek isim olduğunu söylerken, eserlerini satmayı düşünmediğini ve sergilerde bir bütünlük halinde sergilemeyi sürdüreceğini belirtti. Celkan, "Türkiye'de değil, dünyada bu çalışmayı yapan yalnız benim. Eğer varsa lütfen beni arasınlar. Çırak yetiştirmek isterim, fakat her gelecek olan önce parayı düşünüyor. Ama para olduğu zaman sanat olmuyor. Şu anda 55'e yakın eser var. Satmıyorum. Talep var ama ben satmıyorum" dedi.

Dünyada bu sanatın tek temsilcisi
Dünyada bu sanatın tek temsilcisi
Dünyada bu sanatın tek temsilcisi
Dünyada bu sanatın tek temsilcisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünyada bu sanatın tek temsilcisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 23:58:48. #1.14#

title