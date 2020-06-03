Dünyada bisiklet yolu en uzun ikinci şehir Konya
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Dünyada bisiklet yolu en uzun ikinci şehir Konya

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, coğrafi avantajıyla bisikletin geçmişten beri en yaygın ulaşım araçlarından biri olarak kullanıldığı Konya'nın, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehri olduğunu ifade etti.

Dünyada bisiklet yolu en uzun ikinci şehir Konya
03.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:54

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, coğrafi avantajıyla bisikletin geçmişten beri en yaygın ulaşım araçlarından biri olarak kullanıldığı Konya'nın, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehri olduğunu ifade etti.

Hemen hemen her hanede bir bisikletin bulunduğu, sokaklarında 7'den 70'e herkesin bisikletle dolaştığı Konya, Türkiye'nin "Bisiklet şehri" olarak anılıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bisiklet kullanımının günden güne yaygınlaştığını söyledi.

İnsanların hem sağlık hem de çevre için bisiklet kullanması gerektiğini belirten Küçükbakırcı, "Bisiklet sporu, yaşın olmadığı bir spor. İster 7 yaşında ol, ister 77 yaşında ol. Ayakta durabildiğin sürece, yürümekte zorlansan bile bisiklete binebilirsin. Hem aç hem de tok karna yapılabilen ve de mutluluk veren bir spor." dedi.

Küçükbakırcı, bisikletin hava kirliliğini önlediğini, enerji tasarrufu ve sağlık harcamalarının da önüne geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye'de bisiklet sanayisi son 3 yılda kendini birkaç defa yenilemiştir. Her geçen gün bisiklet ve bisikletli sayımız artıyor. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 300 kilometre bisiklet yolu tamamlanmış olacak. İnsanlar, güvenli, bölünmüş bir yol istiyorlar. Sinyalizasyonu olan, kanunla korunmuş bir yol yapıldığı zaman kesinlikle ülkemizin büyük çoğunluğu bisiklete binecek. Yayanın korunduğu gibi bisikletlilerin de korunması lazım. Bunu yaptığımız zaman ülkemiz kurtulmuş olacak, dünya kurtulmuş olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin en uzun bisiklet yolunun Konya'da olduğunu belirten Küçükbakırcı, "Konya'mızda şu an 550 kilometre bölünmüş bisiklet yolu var. Bu, dünyada New York'tan sonra ikinciyiz, demek." ifadesini kullandı.

"Konya'da ata sporumuz bisiklettir"

Bisiklet kullanımının yaygınlaşması için seçilmiş belediye başkanının bisikleti sevmesi gerektiğini aktaran Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Bizim mevcut belediye başkanımız bisikleti seviyor, önceki belediye başkanlarımız da bisikleti seviyordu. Bu nedenle kullanımımız yaygın. Zaten bu nedenle Konya ülkemizde bir numara, dünyada da iki numarayız. Konya'da ata sporumuz bisiklettir. Ulaşımda zaten eskiden beri kullanılan bir araçtır. Bugün 85 yaş ve üzerindeki abilerimizden günlük 40 kilometre bisiklet kullananlar var. 85 yaşında futbol oynayan duydunuz mu? Hayır, demek ki bisiklet, insanın sağlığına katkı sağlıyor. Onun için herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz."

"Türkiye'de 20-25 milyon kişi bisiklete biniyor"

Bisiklet kullanımının daha güvenli hale gelmesiyle Türkiye'nin bu konuda dünyada bir numara olabileceğine dikkati çeken Küçükbakırcı, "Avrupa'da otomobil ehliyeti alabilmek için girilen sınavda, bisikletle ilgili 5 soru çıkıyorsa, bizim de gerekli farkındalıkları yapmamız lazım. Bunları yaptığımız zaman 80 milyon nüfusumuzun 40 milyonu bisiklet kullanacaktır. Sanıyorum şu an 20-25 milyon kişi bisiklete biniyor. Düzenli olarak gruplarla, doğa turlarına, spora çıkan 2,5 milyon kişi var. Ülkemizde 2,5 milyon kişi düzenli bisiklet kullanıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bisiklet en çevreci ulaşım aracı"

Bisiklet kullanımının bilinçli vatandaş profilini de oluşturduğunu dile getiren Küçükbakırcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün koronavirüs çıktı, otomobiller durdu. Kimse otomobiline binemedi. Hava kirliliği azaldı. İstanbul'dan baktığınız zaman Yalova'yı görüyorsunuz. Temiz hava için dünya bisiklete destek veriyor. Bisiklet en çevreci ulaşım aracıdır. Diyelim ki İstanbul'da, Bostancı'da, Kozyatağı'nda ve o civarda Küçükyalı'da, hatta Kartal'da oturanlar Harem'e kadar veya Kadıköy'e kadar bisikletle geldiler, oradan vapura binip karşıya geçtiler. İşlerini görüp tekrar geri geldiler. Aynı Amsterdam'daki gibi. O zaman tamamen enerji tasarrufu oluyor, hareketli yaşam oluyor. Böyle olunca da insanlar sağlıklı oluyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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